Вы спрашиваете у Гитлера, можно ли попасть в Освенцим: Ермак о работе МККК

Детали

Ермак отметил, что МККК ни разу не смог попасть ни к одному украинскому пленному.

"Есть Международный комитет Красного Креста. Он был создан для того, чтобы контролировать в каких условиях, в какой ситуации находятся пленные во время военных конфликтов. И они должны посещать, должны говорить, если нарушаются права человека. Они для этого и были созданы.

Мы знаем, что происходит в этих концлагерях. Это абсолютные концлагеря - Еленовка и другие. Никоим образом, ни разу они (МККК - Ред.) не попали ни к одному нашему пленному", - отметил Руководитель ОП.

Он подчеркнул, что украинские военные находятся в плену в сверхтяжелых условиях.

"Вы знаете в каком состоянии возвращаются наши Герои. Несколько раз были люди, которые потеряли до 60 кг. Минимально это было 30 кг. Они (россияне - Ред.) даже возвращали вечером, думая, чтобы мы может не увидели в каком состоянии (украинские военные - Ред.)", - отметил Руководитель ОП.

Цитата

Он отметил, что МККК оправдывается тем, что россияне не предоставляют им разрешения, чтобы проехать в лагеря с украинскими пленными.

"Они нам рассказывают, что не могут попасть, потому что россияне не дают разрешения. Я даже не подбирал выражения и спрашивал: "А если бы это было во время Второй мировой войны? Вы у Гитлера спрашиваете, что вы не можете попасть в Освенцим?". Они тогда молчат, начинают рассказывать о мандатах", - отметил Руководитель ОП.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что чем больше российских пленных Украина возьмет, тем больше наших людей сможет вернуть.