"Ви не можете одночасно пити французьке вино і погрожувати знищити всю Європу": Резніков закликав заборонити видавати росіянам візи до ЄС

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«Замість того, щоб розглядати росію як економічного партнера, Захід повинен визнати, що сьогоднішня росія являється ворожою країною, яка веде війну проти всього демократичного світу. Однією з ключових мір являється оголошення рф державою-спонсором тероризму. Лише невелика кількість країн це зробила. Інші ж, в тому числі і США, поки неохоче діє в цьому напрямку. Скептики стверджують, що такий крок приведе до небажаних наслідків, яких варто уникати. Але досвід 2014 року показує, що ігнорування російської агресії призводить до більших проблем та втрат в майбутньому», – повідомив Резніков.

Він зазначив, що санкції повинні бути посилені, а громадянам рф потрібно закрити видачу туристичних віз в Шенгенську зону. Велика кількість доказів свідчать, що більшість росіян підтримують війну в Україні. І саме посилення обмежень дадуть громадян рф можливість збагнути негативні наслідки військових злочинів, які зараз вчиняються від їх імені.

Цитата

«Ви не можете їздити на розкішних німецьких автомобілях і тим часом робити написи на своїх танках “на Берлін” та демонструвати це по телебаченню як символ національної ідентичності. Ви не можете одночасно і пити французьке вино чи віденську каву, і погрожувати знищити всю Європу. До тих пір поки російський середній клас не почне втрачати доступ до атрибутів західної цивілізації, вони будуть продовжувати сприймати критику росії як лицемірство. Як тільки їм буде відмовлено в доступі до привілеїв, в росії почнуться серйозні зміни. Звісно, це буде не одразу. Проте, поки не будуть усунені подвійні стандарти, немає жодних шансів, що путін стикнеться із внутрішнім опором», – вважає Резніков.

Нагадаємо

Державний департамент США непомітно дає зрозуміти Конгресу, що він серйозно занепокоєний тим, що росію можуть визнати державою-спонсором тероризму.

Члени Європейського Союзу Естонія, Латвія, Литва, Польща та Фінляндія, які межують з рф, можуть заборонити російським туристам в'їзд до своїх країн, якщо ЄС не запровадить заборону на видачу туристичних віз на рівні блоку.