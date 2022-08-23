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"Вы не можете одновременно пить французское вино и угрожать уничтожить всю Европу": Резников призвал запретить выдавать россиянам визы в ЕС

Киев • УНН

 • 206986 просмотра

КИЕВ. 23 августа. УНН. В настоящее время необходимо избавиться от политики двойных стандартов, чтобы прекратить войну в Украине. Для этого немедленно нужно объявить россию страной-спонсором терроризма и запретить гражданам россии выдачу туристических виз в ЕС. Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников в статье для издания Atlantic Council, передает УНН.

"Вы не можете одновременно пить французское вино и угрожать уничтожить всю Европу": Резников призвал запретить выдавать россиянам визы в ЕС

Детали

«Вместо того, чтобы рассматривать россию как экономического партнера, Запад должен признать, что сегодняшняя россия является враждебной страной, ведущей войну против всего демократического мира. Одной из ключевых мер является объявление рф государством-спонсором терроризма. Лишь небольшое количество стран это сделало. Остальные же, в том числе и США, пока неохотно действуют в этом направлении. Скептики утверждают, что такой шаг приведет к нежелательным последствиям, которых следует избегать. Но опыт 2014 года показывает, что игнорирование российской агрессии приводит к большим проблемам и потерям в будущем», – сообщил Резников.

Он отметил, что санкции должны быть усилены, а гражданам россии нужно закрыть выдачу туристических виз в Шенгенскую зону. Многие доказательства свидетельствуют, что большинство россиян поддерживают войну в Украине. И именно усиление ограничений дадут гражданам россии возможность понять негативные последствия военных преступлений, которые сейчас совершаются от их имени.

Цитата

«Вы не можете ездить на роскошных немецких автомобилях и тем временем делать надписи на своих танках “на Берлин” и демонстрировать это по телевидению как символ национальной идентичности. Вы не можете одновременно и пить французское вино или венский кофе, и угрожать уничтожить всю Европу. До тех пор пока российский средний класс не станет терять доступ к атрибутам западной цивилизации, они будут продолжать воспринимать критику россии как лицемерие. Как только им будет отказано в доступе к привилегиям, в россии начнутся серьезные изменения. Конечно, это не сразу. Однако, пока не будут устранены двойные стандарты, нет никаких шансов, что пути столкнется с внутренним сопротивлением», – считает Резников.

Напомним

Государственный департамент США незаметно дает понять Конгрессу, что он серьезно обеспокоен тем, что россию могут признать государством-спонсором терроризма.

Члены Европейского Союза Эстония, Латвия, Литва, Польша и Финляндия, граничащие с рф, могут запретить российским туристам въезд в свои страны, если ЕС не введет запрет на выдачу туристических виз на уровне блока.

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