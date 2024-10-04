Ветерани відвідали новостворений простір на Львівщині: як ветеранські спільноти повертають захисників до цивільного життя

У Городку на Львівщині розпочав роботу ветеранський простір "Свій до свого". Це вже п’ятий простір, який розпочав роботу на Львівщині з ініціативи ГО "Об’єднання Добровольців", за підтримки партнерів Українського Ветеранського фонду та Благодійного фонду "МХП — Громаді".

Наш Фонд підтримує простори та розвиває ветеранські спільноти в різних громадах країни. Адже зараз ветерани, які повертаються з фронту, потребують соціальної інтеграції, правової та психологічної підтримки. Комфортне середовище для спілкування та обміну досвідом допомагає скоріше адаптуватися не тільки ветеранам до цивільного життя, але й надає підтримку їхнім родинам. Підтримуючи ветеранські простори, ми не лише виявляємо вдячність захисникам за службу, але й інвестуємо в розвиток громад

Ось так виглядало приміщення до ремонту та під час відновлювальних робіт.

У просторі "Свій до свого" військові, ветерани та їхні родини можуть отримати юридичну консультацію, а також психологічну та соціальну підтримку. Адже після повернення зі служби наші захисники стикаються з різними викликами — як фізичними, так і психологічними.

Кожному захиснику чи захисниці важливо, щоб їх хтось зустрічав: рідні, друзі чи побратими. Ветеранські простори, які наша компанія підтримує в межах програми реінтеграції військових та ветеранів "МХП Поруч" — саме про цю зустріч. Тут ми завжди чекаємо тих, хто повертається з фронту. Тут побратими та ті, хто готовий підтримати, допомогти словом чи ділом

Олена Живко, голова ГО "Об’єднання Добровольців", додає: "У просторах найважливішим є не ремонт чи нові вікна, хоча це теж має значення. Головне — це ті послуги, які ветерани можуть отримати. Якщо простір не готовий допомогти у вирішенні їхніх питань, то навіть наявність золотих вікон не матиме жодного значення. Ми робимо все можливе, щоб наші простори об’єднували людей, ставали місцем зустрічей і, що найважливіше, були наповнені кваліфікованими фахівцями".

На відкриття простору прийшли представники влади, громадських організацій, але головні гості – ветерани та їхні рідні.

Тарас, військовий, десантник 80 ОДШБ, який отримав поранення і проходив лікування. Він звернувся за допомогою до волонтерів ветеранського простору та поділився власним досвідом.

Консультація юриста, організація дитячих свят або просто розмова за чашкою кави — це те, що допомагає ветеранам відчути підтримку. Я не можу зараз дозволити собі виходити в кафе, коли мої побратими на фронті, але важливо зустрічатися з ними у вузькому колі, подалі від міського шуму. Після отриманого поранення, вся метушня з документами перетворилася для мене на справжнє пекло. Але коли я звернувся до хабу: тут усе організували, заповнили документи та супроводжували мене протягом усього лікування. Це неймовірно важливо