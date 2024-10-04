Ветераны посетили новое пространство на Львовщине: как ветеранские сообщества возвращают защитников к гражданской жизни

В Городке на Львовщине начало работу ветеранское пространство «Свой к своему». Это уже пятое пространство, которое начало работу на Львовщине по инициативе ОО «Объединение Добровольцев», при поддержке партнеров Украинского Ветеранского фонда и Благотворительного фонда «МХП - Общине».

Наш Фонд поддерживает пространства и развивает ветеранские сообщества в разных общинах страны. Ведь сейчас ветераны, которые возвращаются с фронта, нуждаются в социальной интеграции, правовой и психологической поддержке. Комфортная среда для общения и обмена опытом помогает скорее адаптироваться не только ветеранам к гражданской жизни, но и оказывает поддержку их семьям. Поддерживая ветеранские пространства, мы не только проявляем благодарность защитникам за службу, но и инвестируем в развитие общин - говорит Александр Пахолюк, директор Благотворительного фонда «МХП - Обществу».

Вот так выглядело помещение до ремонта и во время восстановительных работ.

В пространстве «Свой к своему» военные, ветераны и их семьи могут получить юридическую консультацию, а также психологическую и социальную поддержку. Ведь после возвращения со службы наши защитники сталкиваются с различными вызовами - как физическими, так и психологическими.

Каждому защитнику или защитнице важно, чтобы их кто-то встречал: родные, друзья или собратья. Ветеранские пространства, которые наша компания поддерживает в рамках программы реинтеграции военных и ветеранов «МХП Рядом» - именно об этой встрече. Здесь мы всегда ждем тех, кто возвращается с фронта. Здесь собратья и те, кто готов поддержать, помочь словом или делом - рассказывает Татьяна Валанчюс, директор предприятия «Запад-Агро МХП»

Елена Живко, председатель ОО «Объединение Добровольцев», добавляет: «В пространствах важным является не ремонт или новые окна, хотя это тоже имеет значение. Главное - это те услуги, которые ветераны могут получить. Если пространство не готово помочь в решении их вопросов, то даже наличие золотых окон не будет иметь никакого значения. Мы делаем все возможное, чтобы наши пространства объединяли людей, становились местом встреч и, что самое важное, были наполнены квалифицированными специалистами».

На открытие пространства пришли представители власти, общественных организаций, но главные гости - ветераны и их родные.

Тарас, военный, десантник 80 ОДШБ, который получил ранение и проходил лечение. Он обратился за помощью к волонтерам ветеранского пространства и поделился собственным опытом.

Консультация юриста, организация детских праздников или просто разговор за чашкой кофе - это то, что помогает ветеранам почувствовать поддержку. Я не могу сейчас позволить себе выходить в кафе, когда мои побратимы на фронте, но важно встречаться с ними в узком кругу, подальше от городского шума. После полученного ранения, вся возня с документами превратилась для меня в настоящий ад. Но когда я обратился в хаб: здесь все организовали, заполнили документы и сопровождали меня на протяжении всего лечения. Это невероятно важно - добавляет мужчина.

Основную финансовую поддержку на строительные материалы обеспечил Благотворительный фонд «МХП - Обществу» в рамках программы реинтеграции военных и ветеранов «МХП Рядом». Городокский городской совет предоставил помещение для пространства, покрывает все расходы на его содержание, а также помог с частью средств на ремонт. Мебель и технику приобрела общественная организация «Объединение Добровольцев» за средства Украинского ветеранского фонда Минветеранов.