Ветерани футболу Полтавщини отримали продуктові кошики від обласної асоціації
Київ • УНН
КИЇВ. 3 квітня. УНН. Асоціація футболу Полтавської області підтримала ініціативу УАФ та долучилася до боротьби з коронавірусом, передає УНН із посиланням на повідомлення прес-служби Української асоціації футболу.
Так, асоціація створила координаційний штаб для ветеранів футболу Полтавського регіону, які грали в місцевих командах майстрів та яким виповнилося на цей час більше 70-ти років. Для них асоціація закупила продуктові кошики.
Ініціативу УАФ щодо підтримки ветеранів футболу підтримали також у Чернігівській, Дніпропетровській, Одеській, Тернопільській, Житомирській, Кіровоградській, Закарпатській, Хмельницькій, Чернівецькій, Івано-Франківській, Сумській, Херсонській, Луганській, Рівненській та Львівської обласних асоціацій, а також в Асоціації ветеранів футболу України та в Асоціації футболу АР Крим.
Як писав УНН, за словами президента УАФ Андрія Павелка, наслідки пандемії коронавірусу для футболу й українського, зокрема, будуть складними.
Проте, необхідність обмежувальних заходів для спорту є очевидною, переконаний Павелко.
“Адже тільки так можна мінімізувати ризик масового зараження, що несе серйозні загрози для здоров’я та життя багатьох людей. А саме життя і здоров’я є найбільшою цінністю, якою в ситуації, що склалася, не маємо права нехтувати”, — наголосив він у своєму зверненні до футбольної спільноти.