Ветераны футбола Полтавской области получили продуктовые корзины от областной ассоциации
Киев • УНН
КИЕВ. 3 апреля. УНН. Ассоциация футбола Полтавской области поддержала инициативу УАФ и присоединилась к борьбе с коронавирусом, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы Украинской ассоциации футбола.
Так, ассоциация создала координационный штаб для ветеранов футбола Полтавского региона, которые играли в местных командах мастеров и которым исполнилось в настоящее время более 70-ти лет. Для них ассоциация закупила продуктовые корзины.
Инициативу УАФ по поддержке ветеранов футбола поддержали также в Черниговской, Днепропетровской, Одесской, Тернопольской, Житомирской, Кировоградской, Закарпатской, Хмельницкой, Черновицкой, Ивано-Франковской, Сумской, Херсонской, Луганской, Ровенской и Львовской областных ассоциациациях, а также в Ассоциации ветеранов футбола Украины и в Ассоциации футбола АР Крым.
Как писал УНН, по словам президента УАФ Андрея Павелко, последствия пандемии коронавируса для футбола и украинского, в частности, будут сложными.
Однако, необходимость ограничительных мер для спорта очевидна, убежден Павелко.
“Ведь только так можно минимизировать риск массового заражения, несущего серьезные угрозы для здоровья и жизни многих людей. А сама жизнь и здоровье являются самой большой ценностью, которой в сложившейся ситуации, не имеем права пренебрегать”, — отметил он в своем обращении к футбольной общественности.