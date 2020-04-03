Ветераны футбола Полтавской области получили продуктовые корзины от областной ассоциации

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 93163 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 102047 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 104162 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 103283 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 111537 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 100324 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 104904 просмотра

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5 марта, 08:02 • 106563 просмотра

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131501 просмотра

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4 марта, 14:27 • 130433 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Ветераны футбола Полтавской области получили продуктовые корзины от областной ассоциации

Ветераны футбола Полтавской области получили продуктовые корзины от областной ассоциации

Киев  •  УНН

 • 10393 просмотра

КИЕВ. 3 апреля. УНН. Ассоциация футбола Полтавской области поддержала инициативу УАФ и присоединилась к борьбе с коронавирусом, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы Украинской ассоциации футбола.

Так, ассоциация создала координационный штаб для ветеранов футбола Полтавского региона, которые играли в местных командах мастеров и которым исполнилось в настоящее время более 70-ти лет. Для них ассоциация закупила продуктовые корзины.

Инициативу УАФ по поддержке ветеранов футбола поддержали также в Черниговской, Днепропетровской, Одесской, Тернопольской, Житомирской, Кировоградской, Закарпатской, Хмельницкой, Черновицкой, Ивано-Франковской, Сумской, Херсонской, Луганской, Ровенской и Львовской областных ассоциациациях, а также в Ассоциации ветеранов футбола Украины и в Ассоциации футбола АР Крым.

Как писал УНН, по словам президента УАФ Андрея Павелко, последствия пандемии коронавируса для футбола и украинского, в частности, будут сложными.

Однако, необходимость ограничительных мер для спорта очевидна, убежден Павелко.

“Ведь только так можно минимизировать риск массового заражения, несущего серьезные угрозы для здоровья и жизни многих людей. А сама жизнь и здоровье являются самой большой ценностью, которой в сложившейся ситуации, не имеем права пренебрегать”, — отметил он в своем обращении к футбольной общественности.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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