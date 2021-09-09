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Ветерани АТО висадили дерева біля столичного озера Вирлиця, де буде побудований Центр реабілітації учасників війни

Київ • УНН

 • 21049 перегляди

КИЇВ. 9 вересня. УНН. Сьогодні, 9 вересня, ветерани та інваліди АТО висадили молоді дерева на березі озера Вирлиця в Києві. Кореспонденти ASPI news були присутні під час події та запитали у ветеранів про мету їхньої акції, передає УНН.

Деталі

Наразі територія навколо озера занедбана та захаращена сміттям. Тут полюбляють проводити свій "відпочинок" поціновувачі наркотиків та алкоголю. Ще у червні представники різних ветеранських організацій зустрічалися з забудовником, який пообіцяв АТОвцям здійснити повний благоустрій території навколо озера та створити тут перший у Києві Центр реабілітації ветеранів та інвалідів АТО.

"Ми виступаємо за створення центру реабілітації для ветеранів та інвалідів АТО, який тут побудують. Нам не потрібна тут смердюча Дарницька ТЕЦ, яку давно час закрити, ми хочемо чисту та красиву набережну Вирлиці. Наскільки мені відомо, нардепи від ОПЗЖ Кива, Рабинович та Медведчук, які пов'язані з компанією "Будкепітал", хочуть привласнити цю землю. Але ми проти цього, позаяк реабілітаційні центри для ветеранів є у всіх країнах, які брали участь у бойових діях – в США, у Європі. Ми воюємо вже восьмий рік, а ветеранам немає де пройти реабілітацію від ПТСР (посттравматичний стресовий розлад)", – сказав Віталій Регор (позивний "Джура").

"Вирлиця – проблемне місце в Києві. Ми хочемо зробити тут зону відпочинку для усіх людей, бо наразі тут поки улюблене місце алкоголіків та наркоманів. Дуже розраховуємо, що буде побудований реабілітаційний центр для учасників бойових дій. Нікого не хвилює, що багато з наших побратимів вчиняють самогубства. Це велика проблема, про яку не прийнято говорити у нашому суспільстві. Війна залишається назавжди з ветеранами ", – зазначив Владислав Метельський (позивний "Метеля").

"На озері Вирлиця потрібен реабілітаційний центр для ветеранів АТО – людей, котрі потребують допомоги. Війна не проходить без сліду ні для кого. ОПЗЖ бажає тут забудувати все багатоповерхівками. Цього не буде, обіцяємо", – підкреслив Сергій Шимков, інвалід російсько-української війни (позивний "Шима").

"Війна – це великий стрес. Кожний з учасників його переживає по-своєму. Часто, повертаючись до мирного життя, ветерани не можуть самостійно повернути свій психологічний стан в норму. Були випадки, коли молоді хлопці втрачали на війні кінцівки й після цього вже не бачили сенсу жити далі. Часто закінчували життя самогубством. Щоб такого не було, щоб ветерани спокійно вливалися у цивільне життя та приносили користь суспільству потрібні подібні реабілітаційні центри", – підсумував Олександр Чернишенко (позивний "Берс").

Відомо, що завадити будівництву Центру реабілітації ветеранів АТО допомагає Олексій Гриценко, який всюди представляється "радником мера столиці з питань екології". Днями було викладено його переписку з невстановленим представником забудовника у приватному Telegram-чаті. У розмові йшлося про 500 тисяч доларів за "послуги" проплачених Гриценком команди "псевдоекологів". Зважаючи на факти, викладені у листуванні, правоохоронцям вже час щільно зайнятися цим шантажистом.

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