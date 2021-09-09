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Ветераны АТО высадили деревья возле столичного озера Вырлица, где будет построен Центр реабилитации участников войны

Ветераны АТО высадили деревья возле столичного озера Вырлица, где будет построен Центр реабилитации участников войны

Киев  •  УНН

 • 21044 просмотра

КИЕВ. 9 сентября. УНН. Сегодня, 9 сентября, 9 сентября ветераны и инвалиды АТО высадили молодые деревья на берегу озера Вырлица в Киеве. Корреспонденты ASPI news присутствовали во время события и спросили у ветеранов о цели их акции, передает УНН.

Детали

Сейчас территория вокруг озера запущена и загромождена мусором. Здесь любят проводить свой "отдых" ценители наркотиков и алкоголя. Еще в июне представители различных ветеранских организаций встречались с застройщиком, который пообещал АТОвцам осуществить полное благоустройство территории вокруг озера и создать здесь первый в Киеве Центр реабилитации ветеранов и инвалидов АТО.

"Мы выступаем за создание центра реабилитации для ветеранов и инвалидов АТО, который здесь построят. Нам не нужна здесь вонючая Дарницкая ТЭЦ, которую давно пора закрыть, мы хотим чистую и красивую набережную Вырлицы. Насколько мне известно, нардепы от ОПЗЖ Кива, Рабинович и Медведчук , связанные с компанией "Будкепитал", хотят присвоить эту землю. Но мы против этого, поскольку реабилитационные центры для ветеранов есть во всех странах, участвовавших в боевых действиях - в США, в Европе. Мы воюем уже восьмой год, а ветеранам негде пройти реабилитацию от ПТСР (посттравматическое стрессовое расстройство) ", - сказал Виталий Регор (позывной" Джура ").

"Вырлица - проблемное место в Киеве. Мы хотим сделать здесь зону отдыха для всех людей, так как сейчас здесь пока любимое место алкоголиков и наркоманов. Очень рассчитываем, что будет построен реабилитационный центр для участников боевых действий. Никого не волнует, что многие из наших собратьев совершают самоубийства. Это большая проблема, о которой не принято говорить в нашем обществе. Война остается навсегда с ветеранами ", - отметил Владислав Метельский (позывной" Метеля").

"На озере Вырлица нужен реабилитационный центр для ветеранов АТО - людей, которые нуждаются в помощи. Война не проходит бесследно ни для кого. ОПЗЖ желает здесь застроить все многоэтажками. Этого не будет, обещаем", - подчеркнул Сергей Шимков, инвалид российско-украинской войны (позывной "Шима").

"Война - это большой стресс. Каждый из участников его переживает по-своему. Часто, возвращаясь к мирной жизни, ветераны не могут самостоятельно вернуть свое психологическое состояние в норму. Были случаи, когда молодые ребята теряли на войне конечности, и после этого уже не видели смысла жить дальше. Часто заканчивали жизнь самоубийством. Чтобы такого не было, чтобы ветераны спокойно вливались в гражданскую жизнь и приносили пользу обществу, нужны подобные реабилитационные центры ", - подытожил Александр Чернышенко (позывной "Берс").

Известно, что помешать строительству Центра реабилитации ветеранов АТО помогает Алексей Гриценко, который везде представляется "советником мэра столицы по вопросам экологии". На днях была изложена его переписка с неустановленным представителем застройщика в частном Telegram-чате. В разговоре речь шла о 500 тысячах долларов за "услуги" проплаченной Гриценко команды "псевдоэкологов". Учитывая факты, изложенные в переписке, правоохранителям пора плотно заняться этим шантажистом.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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