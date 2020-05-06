Весна в гаю: показали атмосферне відео зі Львова

Весняний скансен. Коли природа дихає на повні груди. Воно - наче візуалізація неймовірно чуттєвого опису о. Климентія Шептицького весняної пори.

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Посмакуйте естетикою і смислом зі “Слова до братів. о. Ігумена Климентія”, 1936 р.: “А власне в тім, що краса землі на весні стає такою чарівною, що людина мимоволі в цих весняних місяцях, більше чим коли, починає жити смислами: очи не можуть натішитися зелено-шовковими нивами, свіжістю молодої травички, ніжно зеленими листочками дерев, ріжнородними красками цвітів та метеликів; ухо з розкішшю вслухається в цвірінькання, щебетання та спів крилатих мешканців літа — воно із захопленням ловить і тьохкання соловейка, і вечірнє скреготання та кумкання жаб. Мило нам є перебувати в купілі теплого подуву весняного леготу; приємно нам повними грудьми втягати в себе упоюючий запах свіжозораної землиці, бальсамічний видих лісів та пахощів цвітів”.