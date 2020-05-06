Весна в гаю: показали атмосферне відео зі Львова

$41.280.10
45.550.52
ukru
Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив
10 квітня, 15:28 • 174483 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність

Ексклюзив
10 квітня, 14:44 • 130175 перегляди

Це минуле: наркологи здивовані появою “Клофеліна” і “Кодепсина” у списках МОЗ на зниження ціни

Ексклюзив
10 квітня, 13:57 • 114614 перегляди

В Україні до 50 майданчиків для утримання відходів руйнування - голова профільного комітету ВР

Ексклюзив
10 квітня, 12:43 • 122197 перегляди

Збір врожаю фруктів та ягід: експерт попередив про великі проблеми з робочою силою

10 квітня, 10:15 • 142111 перегляди

"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжено до кінця року

Ексклюзив
10 квітня, 06:34 • 144830 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 229590 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 217313 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 187513 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 177249 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

−1°
2.8м/с
72%
Популярнi новини

Принц Гаррі відвідав клініку у Львові, де реабілітують поранених військових і цивільних

10 квітня, 20:01 • 12649 перегляди

Вбивство 27-річної жінки у Чернівцях: поліція розслідує причетність її 18-річного хлопця

10 квітня, 21:41 • 12016 перегляди

росіяни окупували Олександропіль на Донеччині – карти DeepState

10 квітня, 22:03 • 13970 перегляди

Зірка фільмів про Гаррі Поттера зіграє у фільмі російського режисера

10 квітня, 22:31 • 12381 перегляди

У Білому домі хочуть обмежити коло людей, які будуть мати доступ до секретних доповідей розвідки

10 квітня, 22:58 • 11638 перегляди
Публікації

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 174478 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 169722 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 289139 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 311598 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 393250 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Марко Рубіо

Джон Хілі

Себастьєн Лекорню

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Сполучене Королівство

Франція

Дніпро

Реклама
УНН Lite

Аеропорт Сінгапуру втринадцяте став кращим у світі за версією Skytrax

10 квітня, 14:56 • 55232 перегляди

Колишній будинок Одрі Хепберн виставлений на продаж за понад 22,5 млн доларів

10 квітня, 14:37 • 38140 перегляди

"Нова хвиля", "Еддінгтон" і не лише. Які фільми презентують на 78-му кінофестивалі у Каннах

10 квітня, 13:10 • 52560 перегляди

Кріштіану Роналду та Меттью Вон оголосили про заснування кіностудії UR•Marv

10 квітня, 12:35 • 54122 перегляди

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

10 квітня, 08:29 • 129326 перегляди
Актуальне

«Калібр» (сімейство ракет)

The New York Times

MIM-104 Patriot

Шахед-136

БМ-27 «Ураган»

Весна в гаю: показали атмосферне відео зі Львова

Київ • УНН

 • 26974 перегляди

КИЇВ. 6 травня. УНН. Музей народної архітектури і побуту у Львові імені Климентія Шептицького оприлюднив атмосферне відео із весняного скансену, передає УНН із посилання на "Гал-інфо".

Весна в гаю: показали атмосферне відео зі Львова

Весняний скансен. Коли природа дихає на повні груди. Воно - наче візуалізація неймовірно чуттєвого опису о. Климентія Шептицького весняної пори.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Львові показали квітучі сакури

Посмакуйте естетикою і смислом зі “Слова до братів. о. Ігумена Климентія”, 1936 р.: “А власне в тім, що краса землі на весні стає такою чарівною, що людина мимоволі в цих весняних місяцях, більше чим коли, починає жити смислами: очи не можуть натішитися зелено-шовковими нивами, свіжістю молодої травички, ніжно зеленими листочками дерев, ріжнородними красками цвітів та метеликів; ухо з розкішшю вслухається в цвірінькання, щебетання та спів крилатих мешканців літа — воно із захопленням ловить і тьохкання соловейка, і вечірнє скреготання та кумкання жаб. Мило нам є перебувати в купілі теплого подуву весняного леготу; приємно нам повними грудьми втягати в себе упоюючий запах свіжозораної землиці, бальсамічний видих лісів та пахощів цвітів”.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоМультимедіа
Brent
$63.17
Bitcoin
$80,889.80
S&P 500
$5,279.67
Tesla
$252.00
Газ TTF
$33.29
Золото
$3,226.91
Ethereum
$1,547.41