Весна в гаю: показали атмосферное видео со Львова

Весенний скансен. Когда природа дышит полной грудью. Оно - как визуализация невероятно чувственного описания о. Климентия Шептицкого весенней поры.

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Посмакуйте эстетикой и смыслом со "Слова к братьям. о. Игумена Климента", 1936 г.:" А собственно в том, что красота земли весной становится такой очаровательной, что человек невольно в этих весенних месяцах, больше чем когда либо начинает жить смыслами: очи не могут нарадоваться зелено-шелковыми полями, свежести молодой травки, нежно зелеными листочками деревьев, разнородными красками цветов и бабочек; ухо с роскошью вслушивается в чириканье, щебетание и пение крылатых жителей лета - оно с восторгом ловит и щелканье соловья, и вечерний скрежет и кваканье лягушек. Мило нам находиться в купели теплого дуновения весеннего ветерка; приятно нам полной грудью втягивать в себя упоюительный запах свежевспаханной землицы, бальсамичний выдох лесов и благовоний цветов".