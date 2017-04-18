Вертоліт з військовослужбовцями розбився в Ємені
Київ • УНН
КИЇВ. 18 квітня. УНН. Вертоліт розбився на території Ємену з військовослужбовцями Саудівської Аравії на борту, передає УНН з посиланням на AFP.
Згідно з повідомленням, загинули не менше 12 військових, серед них - чотири офіцери.
За даними коаліції, вертоліт розбився під час операції в провінції Маріб, розташованої на схід від столиці Ємену Сани. Про причини аварії поки не повідомляється.
Як повідомляв УНН, у Туреччині під час падіння поліцейського вертольота загинули 12 осіб.