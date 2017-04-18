Вертолет с военнослужащими разбился в Йемене

Согласно сообщению, погибли не менее 12 военных, среди них - четыре офицера.

По данным коалиции, вертолет разбился во время операции в провинции Мариб, расположенной к востоку от столицы Йемена Саны. О причинах аварии пока не сообщается.

Как сообщал УНН, в Турции при падении полицейского вертолета погибли 12 человек.