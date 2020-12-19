Вернидуб тренер оцінив шанси "Динамо" та "Шахтаря" в Лізі Європи

На думку Вернидуба, у “гірників” більше шансів на вихід до наступного кола змагань, аніж у “біло-синіх”.

“Динамо” і “Брюгге” — це дві однакові команди на даний момент. Шанси 50 на 50. У “Брюгге” в Лізі чемпіонів досить непроста група була, і вони показували непоганий футбол. Точно так же, як і “Динамо” (Київ). У другій парі перевагу віддаю в сторону “Шахтаря”. Думаю, “гірники” пройдуть далі“, — наголосив коуч.

Нагадаємо, що екснаставник “Зорі” очолив молдовський “Шериф”.