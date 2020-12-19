Вернидуб тренер оценил шансы "Динамо" и "Шахтера" в Лиге Европы
Киев • УНН
КИЕВ. 20 декабря. УНН. Известный украинский тренер Юрий Вернидуб в интервью “Sport.ua” дал оценку шансам “Динамо” и “Шахтера” в матчах 1/16 финала Лиги Европы, передает УНН.
По мнению Вернидуба, у “горняков” больше шансов на выход в следующий круг соревнований, чем у “бело-синих”.
“Динамо” и “Брюгге” — это две одинаковые команды на данный момент. Шансы 50 на 50. В “Брюгге” в Лиге чемпионов довольно непростая группа была, и они показывали неплохой футбол. Точно так же, как и “Динамо” (Киев). Во второй паре предпочтение отдаю в сторону “Шахтера”. Думаю, “горняки” пройдут дальше“, — отметил коуч.
Напомним, что экс-наставник “Зари” возглавил молдавский “Шериф”.