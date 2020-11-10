Верховну Раду ніхто не розпускатиме - Арахамія

"Позиція наша дуже проста: "Слуга народу" взяла найбільшу кількість мандатів по країні, отримала підтримку виборців по всій країні. Немає жодної – ні юридичної умови, ні конституційних підстав зараз для розпуску парламенту. Монобільшість є, рішення приймаються, уряд працює. Тобто, ні з юридичної точки зору, ні з етичної точки зору ніякої підстави для перезавантаження парламенту немає", - заявив Арахамія.

Така заява очільника пропрезидентської фракції пролунала всього за кілька днів після того, як голова партії “Слуга народу” Олександр Корнієнко, коментуючи заяву Президента України Володимира Зеленського про розпуск ВР, заявив, що наразі парламент для країни важливий, але питання - відкрите.

Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський готовий розпустити парламент у випадку, якщо не побачить підтримки від партії “Слуга народу”.