Верховний Суд збереться на пленум 26 травня: розглянуть питання обрання голови ВС
Київ • УНН
КИЇВ. 23 травня. УНН. У п'ятницю, 26 травня, відбудеться пленум Верховного Суду. Як повідомили у пресслужбі суду, на засідання планують розглянути питання обрання голови та заступника голови ВС, передає УНН.
Цитата
"26 травня 2023 року о 10:00 у приміщенні Верховного Суду за адресою: вул. Пилипа Орлика, 8 розпочнеться засідання Пленуму Верховного Суду", - йдеться у повідомленні.
Як повідомили у пресслужбі суду, проєкт порядку денного Пленуму Верховного Суду передбачає розгляд питань щодо обрання Голови Верховного Суду та заступника Голови ВС.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Два місяці в ізоляторі або 107 млн грн застави: суд обрав запобіжний захід екс-голові Верховного Суду Князєву
Нагадаємо
Ексголову Верховного Суду Всеволода Князєва 15 травня було затримано на хабарі загальним обсягом 2,7 млн доларів. Така неправомірна винагорода мала сприяти розв'язанню питання у справі, яку розглядала Велика Палата Верховного Суду. Ідеться про справу стосовно права власності 40,19% акцій Полтавського гірничо-збагачувального комбінату (ПГЗК) Ferrexpo. Своїм рішенням орган залишив зазначені акції пов'язаним із Жеваго компаніям, скасувавши визнання недійсними договорів купівлі-продажу, укладених 20 років тому.
Як підтвердили у НАБУ, голова Верховного Суду Всеволод Князєв отримував гроші від людей, які виступали за рішення суду на користь олігарха, ексвласника банку «Фінанси та Кредит» та колишнього нардепа Костянтина Жеваго.
Зокрема, у справі фігурує певне адвокатське об’єднання, яке, по суті, було своєрідним бек-офісом і виступало посередником в організації хабарів для суддів. Під виглядом адвокатських послуг та юридичного супроводу, учасники угруповання домовлялися із суддями про ухвалення рішень в інтересах їхніх «клієнтів» (фізичних або юридичних осіб) за певну «винагороду».
Засідання у справі декілька разів переносилися, аби узгодити деталі передачі-отримання хабара.
Зазначається, що 3 травня учасники злочинної організації отримали перший транш, а 15 травня була передана друга частина, яка фактично була зафіксована на гарячому за участі голови ВС, розповів голова НАБУ Сергій Кривонос.
16 травня на Пленумі Верховного Суду було ухвалене рішення про припинення повноважень Князєва як голови суду. Він залишається суддею ВС, але наразі затриманий. Найближчим часом суд також має обрати йому запобіжний захід, водночас зробити це не було можливо без дозволу Вищої ради правосуддя.