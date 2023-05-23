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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Верховный Суд соберется на пленум 26 мая: рассмотрят вопрос избрания главы ВС

Киев • УНН

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КИЕВ. 23 мая. УНН. В пятницу, 26 мая, состоится пленум Верховного Суда. Как сообщили в пресс-службе суда, на заседании планируют рассмотреть вопрос избрания председателя и заместителя председателя ВС, передает УНН.

Цитата

"26 мая 2023 года в 10:00 в помещении Верховного Суда по адресу: ул. Пилипа Орлика, 8 начнется заседание Пленума Верховного Суда", - говорится в сообщении.

Как сообщили в пресс-службе суда, проект повестки дня Пленума Верховного Суда предусматривает рассмотрение вопросов об избрании Председателя Верховного Суда и заместителя Председателя ВС.

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Напомним

Экс-глава Верховного Суда Всеволод Князев 15 мая был задержан на взятке общим объемом 2,7 млн долларов. Такое неправомерное вознаграждение должно было способствовать решению вопроса по делу, которое рассматривала Большая Палата Верховного Суда. Речь идет о деле относительно права собственности 40,19% акций Полтавского горно-обогатительного комбината (ПГОК) Ferrexpo. Своим решением орган оставил указанные акции связанным с Жеваго компаниям, отменив признание недействительными договоров купли-продажи, заключенных 20 лет назад.

Как подтвердили в НАБУ, председатель Верховного Суда Всеволод Князев получал деньги от людей, которые выступали за решение суда в пользу олигарха, экс-владельца банка «Финансы и Кредит» и бывшего нардепа Константина Жеваго.

В частности, в деле фигурирует некое адвокатское объединение, которое, по сути, было своеобразным бэк-офисом и выступало посредником в организации взяток для судей. Под видом адвокатских услуг и юридического сопровождения, участники группировки договаривались с судьями о принятии решений в интересах их «клиентов» (физических или юридических лиц) за определенное «вознаграждение».

Заседания по делу несколько раз переносились, чтобы согласовать детали передачи-получения взятки.

Отмечается, что 3 мая участники преступной организации получили первый транш, а 15 мая была передана вторая часть, которая фактически была зафиксирована на горячем при участии главы ВС, рассказал глава НАБУ Сергей Кривонос.

16 мая на Пленуме Верховного Суда было принято решение о прекращении полномочий Князева как главы суда. Он остается судьей ВС, но пока задержан. В ближайшее время суд также должен избрать ему меру пресечения, при этом сделать это было невозможно без разрешения Высшего совета правосудия.

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