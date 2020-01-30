Верховний Суд запобіг вибуттю з користування Міноборони військового авіаполігону
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. Офіс Генерального прокурора відстояв права держави на користування військовим авіаційним полігоном вартістю понад 151 млн гривень. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.
"Офіс Генерального прокурора у Касаційному господарському суді у складі Верховного Суду запобіг вибуттю з користування Міністерства оборони України майже 7 тис га земель військового авіаційного полігону вартістю понад 151 млн грн. Суд відхилив касаційну скаргу підприємства та залишив без змін рішення судів, якими визнано протиправним та скасовано розпорядження Волинської облдержадміністрації про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою на земельну ділянку для ведення лісового господарства на території Камінь-Каширського району", - йдеться в повідомленні.
Так, прокуратура довела, що вказане розпорядження облдержадміністрації прийнято з порушенням вимог Земельного кодексу України та Закону України "Про використання земель оборони", оскільки земельна ділянка перебуває в постійному користуванні Командування Повітряних Сил Збройних Сил України та входить до складу волинського авіаційного полігону "Повурськ".
Повідомляється, що цей полігон є єдиним в Україні для відпрацювання бойових завдань із маневрування, бомбометання, стрільби ракетами по наземних цілях та виконання повітряної розвідки.
Нагадаємо, суд повернув ділянку військового містечка на Закарпатті у власність Міноборони.