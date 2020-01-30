Верховный Суд предотвратил выбытие из пользования Минобороны военного авиаполигона

"Офис Генерального прокурора в Кассационном суде в составе Верховного Суда предотвратил выбытие по пользованию Министерства обороны Украины почти 7 тыс га земель военного авиационного полигона стоимостью более 151 млн грн. Суд отклонил кассационную жалобу предприятия и оставил без изменений решение судов, которыми признано противоправным и отменено распоряжение Волынской облгосадминистрации о предоставлении разрешения на разработку технической документации по землеустройству на земельный участок для ведения лесного хозяйства на территории Каминь-Каширского района", - говорится в сообщении.

Так, прокуратура доказала, что указанное распоряжение облгосадминистрации принято с нарушением требований Земельного кодекса Украины и Закона Украины "Об использовании земель обороны", поскольку земельный участок находится в постоянном пользовании Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины и входит в состав Волынского авиационного полигона "Повурск".

Сообщается, что этот полигон является единственным в Украине для отработки боевых задач по маневрированию, бомбометанию, стрельбе ракетами по наземным целям и выполнения воздушной разведки.

Напомним, суд вернул участок военного городка на Закарпатье в собственность Минобороны.