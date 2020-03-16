Верховний Суд залишив без змін вирок ексбійцю "Торнадо", який вбив двох патрульних у Дніпрі
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Верховний Суд залишив без зміни покарання у виді довічного позбавлення волі засудженому за умисне вбивство двох поліцейських у Дніпрі Олександру Пугачову. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу суду.
"16 березня 2020 року Касаційний кримінальний суд у складі Верховного Суду залишив без задоволення касаційні скарги захисника та засудженого до довічного позбавлення волі, який у вересні 2016 року умисно вбив двох патрульних поліцейських у м. Дніпрі", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, Дніпровський апеляційний суд залишив без задоволення апеляційну скаргу Олександра Пугачова, засудженого за вбивство поліцейських у Дніпрі, на вирок суду першої інстанції щодо довічного позбавлення волі.
Як повідомлялося, суд першої інстанції призначив обвинуваченому покарання у вигляді довічного позбавлення волі з конфіскацією майна, а також постановив стягнути з обвинуваченого на користь потерпілої сторони 3 млн грн моральної шкоди. Не погодившись з таким рішенням суду, обвинувачений подав апеляцію.
Нагадаємо, 25 вересня 2016 року в Дніпрі водій авто, яке зупинили поліцейські, почав чинити опір і стріляти в правоохоронців. Внаслідок цього загинули патрульні: 27-річний Артем Кутушев і 36-річна Ольга Макаренко.