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Верховный Суд оставил без изменений приговор экс-бойцу "Торнадо", который убил двух патрульных в Днепре

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 16 марта. УНН. Верховный Суд оставил без изменения наказание в виде пожизненного лишения свободы осужденному за умышленное убийство двух полицейских в Днепре Александру Пугачеву. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу суда.

"16 марта 2020 года Кассационный уголовный суд в составе Верховного Суда оставил без удовлетворения кассационные жалобы защитника и осужденного к пожизненному лишению свободы, который в сентябре 2016 года умышленно убил двух патрульных полицейских в г. Днепре", - говорится в сообщении.

Напомним, Днепровский апелляционный суд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу Александра Пугачева, осужденного за убийство полицейских в Днепре, на приговор суда первой инстанции относительно пожизненного лишения свободы.

Как сообщалось, суд первой инстанции назначил обвиняемому наказание в виде пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества, а также постановил взыскать с обвиняемого в пользу потерпевшей стороны 3 млн грн морального ущерба. Не согласившись с таким решением суда, обвиняемый подал апелляцию.

Напомним, 25 сентября 2016 года в Днепре водитель авто, которое остановили полицейские, начал сопротивляться и стрелять в правоохранителей. В результате погибли патрульные: 27-летний Артем Кутушев и 36-летняя Ольга Макаренко.

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