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Верховний Суд вирішив залучити СБУ до участі у справі Курченка

Верховний Суд вирішив залучити СБУ до участі у справі Курченка

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 січня. УНН. Верховний Суд вирішив залучити СБУ до участі у справі щодо застосування персональних санкцій до Сергія Курченка. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Верховного Суду.

"Верховний Суд вирішив залучити СБУ до участі у справі щодо застосування персональних санкцій до Сергія Курченка. Таке рішення прийнято в судовому засіданні сьогодні, 13 січня 2020 року, під час розгляду справи за позовом Сергія Курченка до Президента України Петра Порошенка про визнання протиправним/нечинним та скасування в частині Указу Президента України від 14 травня 2018 року № 126/2018 “Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 2 травня 2018 року “Про застосування та скасування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)”, — йдеться у повідомленні.

Так, за інформацією Верховного суду, він задовольнив клопотання представника відповідача, який просив залучити Службу безпеки України як третю особу, оскільки РНБО прийняла рішення про застосування санкцій саме за пропозицією СБУ.

“Наступне судове засідання у справі призначене на 10 лютого 2020 року”, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Генеральна прокуратура України завершила розслідування за підозрою бізнесмена Сергія Курченка, який підозрюється в участі в злочинній організації Віктора Януковича.

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