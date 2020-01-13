Верховный Суд решил привлечь СБУ к участию в деле Курченко
Киев • УНН
КИЕВ. 13 января. УНН. Верховный Суд решил привлечь СБУ к участию в деле по применению персональных санкций к Сергею Курченко. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Верховного Суда.
"Верховный Суд решил привлечь СБУ к участию в деле по применению персональных санкций к Сергею Курченко. Такое решение принято в судебном заседании сегодня, 13 января 2020 года, при рассмотрении дела по иску Сергея Курченко к Президенту Украины Петру Порошенко о признании противоправным/недействительным и отмены в части Указа Президента Украины от 14 мая 2018 № 126/2018 "О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 мая 2018 "О применении и отмене персональных специальных экономических и других ограничительных мероприятий (санкций)", - говорится в сообщении.
Так, по информации Верховного суда, он удовлетворил ходатайство представителя ответчика, просил привлечь Службу безопасности Украины в качестве третьего лица, поскольку СНБО принял решение о применении санкций именно по предложению СБУ.
"Следующее судебное заседание по делу назначено на 10 февраля 2020 года", - говорится в сообщении.
Напомним, Генеральная прокуратура Украины завершила расследование по подозрению бизнесмена Сергея Курченко, который подозревается в участии в преступной организации Виктора Януковича.