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рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
07:39 • 16254 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 116304 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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5 марта, 15:49 • 140637 просмотра

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Верховный Суд решил привлечь СБУ к участию в деле Курченко

Верховный Суд решил привлечь СБУ к участию в деле Курченко

Киев  •  УНН

 • 16610 просмотра

КИЕВ. 13 января. УНН. Верховный Суд решил привлечь СБУ к участию в деле по применению персональных санкций к Сергею Курченко. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Верховного Суда.

"Верховный Суд решил привлечь СБУ к участию в деле по применению персональных санкций к Сергею Курченко. Такое решение принято в судебном заседании сегодня, 13 января 2020 года, при рассмотрении дела по иску Сергея Курченко к Президенту Украины Петру Порошенко о признании противоправным/недействительным и отмены в части Указа Президента Украины от 14 мая 2018 № 126/2018 "О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 мая 2018 "О применении и отмене персональных специальных экономических и других ограничительных мероприятий (санкций)", - говорится в сообщении.

Так, по информации Верховного суда, он удовлетворил ходатайство представителя ответчика, просил привлечь Службу безопасности Украины в качестве третьего лица, поскольку СНБО принял решение о применении санкций именно по предложению СБУ.

"Следующее судебное заседание по делу назначено на 10 февраля 2020 года", - говорится в сообщении.

Напомним, Генеральная прокуратура Украины завершила расследование по подозрению бизнесмена Сергея Курченко, который подозревается в участии в преступной организации Виктора Януковича.

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