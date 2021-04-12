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Верховний Суд відмовив Януковичу в участі у засіданні по відеозв'язку

Київ • УНН

 • 15255 перегляди

КИЇВ. 12 квітня. УНН. Верховний Суд відмовив експрезиденту України Віктору Януковичу в можливості брати йому участь у розгляді касаційних скарг його захисту на рішення судів двох інстанцій у справі про державну зраду у режимі відеоконференцзвʼязку. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ВС.

Цитата:

"ККС ВС відмовив у визнанні обов’язковою участі засудженого в судовому засіданні під час касаційного розгляду, мотивуючи це тим, що ВС позбавлений можливості забезпечити його явку, оскільки В. Ф. Янукович перебуває поза межами території України. Суд наголосив, що засуджений за власним бажанням може взяти участь у розгляді цього кримінального провадження", - йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що вирішуючи клопотання щодо забезпечення участі засудженого в розгляді кримінального провадження у режимі відеоконференцзвʼязку в порядку міжнародної правової допомоги, ККС ВС також відмовив у його задоволенні, зокрема, вказавши, що під час досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні РФ раніше вже відмовляла у наданні такої допомоги.

"Водночас з метою реалізації процесуальних прав засудженого та з огляду на конкретні обставини цього кримінального провадження Касаційний кримінальний суд запропонував стороні захисту забезпечити участь В. Ф. Януковича під час касаційного розгляду цього кримінального провадження із використанням власних технічних засобів і програмного забезпечення "TrueConf", - зазначається в повідомленні.

Так, чергове судове засідання у справі заплановано на 14:00 17 травня 2021 року.

Що було раніше

Експрезидент України Віктор Янукович, якого звинувачують у держзраді та узурпації влади, заявляв, що готовий особисто свідчити в судовому засіданні з розгляду касаційної скарги на рішення Оболонського районного суду Києва та Київського апеляційного суду про анексію Криму в Верховному суді України.

Доповнення

У 2019 році суд засудив експрезидента України Віктора Януковича до 13 років ув’язнення та зобов’язав його сплатити 98 561 грн, у якості стягнення за процесуальні витрати на судові експертизи.

Київський апеляційний суд залишив без змін вирок суду першої інстанції у справі про держану зраду експрезидента України Віктора Януковича.

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