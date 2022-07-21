Верховний суд ухвалив рішення, що «нелояльні» громадяни Ізраїлю можуть бути позбавлені громадянства

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Постанова стосувалася Закону про громадянство Ізраїлю 2008 року, який дає державі право анулювати громадянство на підставі дій, що є «порушенням лояльності».

Це сталося після окремих апеляцій у справах двох палестинських громадян Ізраїлю, яких було засуджено за скоєння нападів, внаслідок яких загинули громадяни Ізраїлю. Цих двох засудили до тривалих термінів, але держава прагнула позбавити їх громадянства.

Верховний суд відмовив у позбавленні громадянства у цих двох випадках на підставі «серйозних процесуальних недоліків», але ухвалив, що сама практика є конституційною, навіть якщо в результаті особа стала особою без громадянства. У рішенні йдеться, що в таких випадках міністр внутрішніх справ має надати постійний дозвіл на проживання.

У спільній заяві у відповідь на рішення, Асоціації за громадянські права в Ізраїлі та арабської правозахисної групи Adalah закон був названий дискримінаційним і таким, що «швидше за все використовуватиметься виключно проти палестинських громадян Ізраїлю».