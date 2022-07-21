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Верховний суд ухвалив рішення, що «нелояльні» громадяни Ізраїлю можуть бути позбавлені громадянства

Верховний суд ухвалив рішення, що «нелояльні» громадяни Ізраїлю можуть бути позбавлені громадянства

Київ • УНН

 • 194190 перегляди

КИЇВ. 21 липня. УНН. Верховний суд Ізраїлю ухвалив рішення, що держава може анулювати громадянство людей, які вчиняють дії, що є зловживанням довірою держави, включаючи тероризм, шпигунство або зраду. Про це УНН пише з посиланням на The Times of Israel.

Деталі

Постанова стосувалася Закону про громадянство Ізраїлю 2008 року, який дає державі право анулювати громадянство на підставі дій, що є «порушенням лояльності».

Це сталося після окремих апеляцій у справах двох палестинських громадян Ізраїлю, яких було засуджено за скоєння нападів, внаслідок яких загинули громадяни Ізраїлю. Цих двох засудили до тривалих термінів, але держава прагнула позбавити їх громадянства.

Верховний суд відмовив у позбавленні громадянства у цих двох випадках на підставі «серйозних процесуальних недоліків», але ухвалив, що сама практика є конституційною, навіть якщо в результаті особа стала особою без громадянства. У рішенні йдеться, що в таких випадках міністр внутрішніх справ має надати постійний дозвіл на проживання.

У спільній заяві у відповідь на рішення, Асоціації за громадянські права в Ізраїлі та арабської правозахисної групи Adalah закон був названий дискримінаційним і таким, що «швидше за все використовуватиметься виключно проти палестинських громадян Ізраїлю».

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