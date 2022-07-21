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Верховный суд принял решение, что «нелояльные» граждане Израиля могут быть лишены гражданства

Верховный суд принял решение, что «нелояльные» граждане Израиля могут быть лишены гражданства

Киев • УНН

 • 194187 просмотра

КИЕВ. 21 июля. УНН. Верховный суд Израиля принял решение, что государство может аннулировать гражданство людей, что совершают действия, которые являются злоупотреблением доверия государства, включая терроризм, шпионаж или измену. Об этом УНН пишет со ссылкой на The Times of Israel.

Детали

Постановление касалось Закона о гражданстве Израиля 2008 года, который дает государству право аннулировать гражданство на основании действий, являющихся «нарушением лояльности».

Это произошло после отдельных апелляций по делам двух палестинских граждан Израиля, осужденных за совершение нападений, в результате которых погибли граждане Израиля. Эти двое приговорены к длительным срокам, но государство стремилось лишить их гражданства.

Верховный суд отказал в лишении гражданства в этих двух случаях на основании «серьезных процессуальных недостатков», но постановил, что сама практика является конституционной, даже если в результате лицо стало лицом без гражданства. В решении говорится, что в таких случаях министр внутренних дел должен предоставить постоянный вид на жительство.

В совместном заявлении в ответ на решение, Ассоциации за гражданские права в Израиле и арабской правозащитной группы Adalah закон был назван дискриминационным и «скорее всего таким, что будет использоваться исключительно против палестинских граждан Израиля».

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