Верховний суд США відхилив запит Арканзасу щодо смертної кари

Судді верховного суду країни відхилили прохання генерального прокурора Арканзасу Леслі Рутледж щодо страти в’язня Дона Девіса, яку планували провести через смертельну ін'єкцію в понеділок ввечері.

Це другий раз за сім років, коли за декілька годин до страти Д.Девіс залишався живим через рішення суду.

Раніше верховний суд штату Арканзас скасував рішення, яким було заблоковано план щодо проведення смертної кари стосовно восьми людей до кінця квітня, але призупинка залишилася у силі щодо двох ув'язнених, які мали бути страчені у понеділок увечері.

Л.Рутледж повідомила, що не буде оскаржувати призупинку стосовно другого в'язня Брюса Уорда, щодо якого має бути окрема юридична претензія щодо його психічного здоров'я.

Як повідомляв УНН, 15 квітня суди американського штату Арканзас заблокували виконання смерних вироків у відношенні семи людей, яких планували стратити з 17 по 27 квітня.