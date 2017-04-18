Верховный суд США отклонил запрос Арканзаса по смертной казни

Судьи верховного суда страны отклонили просьбу генерального прокурора Арканзаса Лесли Рутледж по смертной казни заключенного Дона Дэвиса, которую планировали провести через смертельную инъекцию в понедельник вечером.

Это второй раз за семь лет, когда за несколько часов до казни Д.Девис оставался живым из-за решения суда.

Ранее верховный суд штата Арканзас отменил решение, которым было заблокировано план проведения смертной казни в отношении восьми человек до конца апреля, но приостановка осталась в силе в отношении двух заключенных, которые должны были быть казнены в понедельник вечером.

Л.Рутледж сообщила, что не будет обжаловать приостановку относительно второго заключенного Брюса Уорда, по которому должна быть отдельная юридическая претензия по его психическому здоровью.

Как сообщал УНН, 15 апреля суды американского штата Арканзас заблокировали выполнение смертных приговоров в отношении семи человек, которых планировали казнить с 17 по 27 апреля.