Верховний Суд США підтримав політику Трампа з обмеження імміграції
Київ • УНН
КИЇВ. 28 січня. УНН. Верховний Суд США у понеділок виніс рішення на підтримку нової більш жорсткої імміграційної політики адміністрації Трампа. Таким чином, Верховний Суд дозволив адміністрації ввести в дію правило, за яким певним категоріям іммігрантів може бути відмовлено у наданні права на постійне проживання у США. Йдеться про іммігрантів, стосовно яких є ризик, що вони можуть залежати від державної соціальної допомоги у США. Про це пише Голос Америки, передає УНН.
5 із 9 суддів, у тому числі Голова Верховного суду Робертс, задовольнили вимогу адміністрації скасувати рішення судів нижчих інстанцій ряду штатів, які блокували втілення адміністрацією імміграційної політики, спрямованої на обмеження імміграції.
Таку позицію адміністрації Трампа гостро критикують правозахисники, називаючи її “тестом на багатство”, який не дозволяє іммігрантам різних рас потрапити до країни.
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Рішення Верховного Суду дозволить адміністрації втілювати нову імміграційну політику по всій країні, окрім штату Іллінойс, де рішення суду нижчої інстанції залишається в силі.
Нагадаємо, у середині червня минулого року Мексика оприлюднила міграційну угоду зі США.