Верховный Суд США поддержал политику Трампа по ограничению иммиграции
Киев • УНН
КИЕВ. 28 января. УНН. Верховный Суд США в понедельник вынес решение в поддержку новой более жесткой иммиграционной политики администрации Трампа. Таким образом, Верховный Суд разрешил администрации ввести в действие правило, по которому определенным категориям иммигрантов может быть отказано в предоставлении права на постоянное проживание в США. Речь идет об иммигрантах, в отношении которых есть риск, что они могут зависеть от государственной социальной помощи в США. Об этом пишет Голос Америки, передает УНН.
5 из 9 судей, в том числе Председатель Верховного суда Робертс, удовлетворили требование администрации отменить решения судов низших инстанций ряда штатов, которые блокировали воплощение администрацией иммиграционной политики, направленной на ограничение иммиграции.
Такую позицию администрации Трампа остро критикуют правозащитники, называя ее “тестом на богатство”, который не позволяет иммигрантам разных рас попасть в страну.
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Решение Верховного Суда позволит администрации воплощать новую иммиграционную политику по всей стране, кроме штата Иллинойс, где решение суда низшей инстанции остается в силе.
Напомним, в середине июня прошлого года Мексика обнародовала миграционную соглашение с США.