Верховный Суд США поддержал политику Трампа по ограничению иммиграции

КИЕВ. 28 января. УНН. Верховный Суд США в понедельник вынес решение в поддержку новой более жесткой иммиграционной политики администрации Трампа. Таким образом, Верховный Суд разрешил администрации ввести в действие правило, по которому определенным категориям иммигрантов может быть отказано в предоставлении права на постоянное проживание в США. Речь идет об иммигрантах, в отношении которых есть риск, что они могут зависеть от государственной социальной помощи в США. Об этом пишет Голос Америки, передает УНН.