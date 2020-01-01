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Приріст населення у США став найнижчим за 100 років

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 січня. УНН. З 2018 по 2019 роки населення Сполучених Штатів збільшилося приблизно на половину відсотка, або близько 1,5 мільйона людей, до 328 мільйонів осіб. Це найнижчий за сторіччя показник річного приросту населення, повідомило Бюро перепису населення США, передає УНН з посиланням на DW і АР.

Серед причин - зменшення темпів народжуваності, збільшення рівня смертності та уповільнення темпів міграції до країни.

До цього найнижчий показник приросту населення спостерігався у 1917-1918 роках. Тоді США брали участь у Першій світовій війні, розповів старший співробітник Інституту Брукінгса Вільям Фрей.

Зазначається, що вперше за десятки років різниця між рівнем природного приросту населення і смертності склала менше мільйона осіб. Причиною цього стало старіння покоління так званих бебі-бумерів - людей, для яких характерно було мати по кілька дітей. Тож відповідна тенденція буде продовжуватися і надалі, зазначив Фрей.

Крім того, впала кількість мігрантів, які прибули до США з інших країн. Згідно з офіційними даними, до країни з 2018 по 2019 роки прибули 595 тисяч людей. Натомість у 2016 році кількість іммігрантів становила майже мільйон осіб.

Нагадаємо, безробітних в Україні поменшало.

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