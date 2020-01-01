Прирост населения в США стал самым низким за 100 лет
Киев • УНН
КИЕВ. 1 января. УНН. С 2018 по 2019 годы население Соединенных Штатов увеличилось примерно на половину процента, или около 1,5 миллиона человек, в 328 млн человек. Это самый низкий за столетие показатель годового прироста населения, сообщило Бюро переписи населения США, передает УНН со ссылкой на DW и АР.
Среди причин - уменьшение темпов рождаемости, увеличение смертности и замедление темпов миграции в страну.
До этого такой низкий показатель прироста населения наблюдался в 1917-1918 годах. Тогда США участвовали в Первой мировой войне, рассказал старший сотрудник Института Брукингса Уильям Фрей.
Отмечается, что впервые за десятки лет разница между уровнем естественного прироста населения и смертности составила менее миллиона человек. Причиной этого стало старение поколения так называемых бэби-бумеров - людей, для которых характерно было иметь по несколько детей. Поэтому соответствующая тенденция будет продолжаться и в дальнейшем, отметил Фрей.
Кроме того, упало количество мигрантов, прибывших в США из других стран. Согласно официальным данным, в страну с 2018 по 2019 годы прибыли 595 000 человек. Зато в 2016 году количество иммигрантов составляло почти миллион человек.
Напомним, безработных в Украине стало меньше.