Прирост населения в США стал самым низким за 100 лет

Среди причин - уменьшение темпов рождаемости, увеличение смертности и замедление темпов миграции в страну.

До этого такой низкий показатель прироста населения наблюдался в 1917-1918 годах. Тогда США участвовали в Первой мировой войне, рассказал старший сотрудник Института Брукингса Уильям Фрей.

Отмечается, что впервые за десятки лет разница между уровнем естественного прироста населения и смертности составила менее миллиона человек. Причиной этого стало старение поколения так называемых бэби-бумеров - людей, для которых характерно было иметь по несколько детей. Поэтому соответствующая тенденция будет продолжаться и в дальнейшем, отметил Фрей.

Кроме того, упало количество мигрантов, прибывших в США из других стран. Согласно официальным данным, в страну с 2018 по 2019 годы прибыли 595 000 человек. Зато в 2016 году количество иммигрантов составляло почти миллион человек.

Напомним, безработных в Украине стало меньше.