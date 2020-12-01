Верховний Суд скасував вирок ексдепутату з Криму Ганишу

"Ми можемо лише підтвердити, що скасували вирок і повторно направили в апеляцію", - сказав адвокат.

Нагадаємо, 26 травня Верховний Суд відкрив касаційне провадження за скаргою захисту колишнього депутата Верховної Ради АР Крим Василя Ганиша щодо оскарження рішення Київського апеляційного суду.

Раніше Дніпровський районний суд Києва засудив до 12 років позбавлення волі за державну зраду колишнього депутата Верховної Ради АР Крим Василя Ганиша. Київський апеляційний суд залишив у силі вирок, яким колишнього депутата Верховної Ради АР Крим Василя Ганиша засуджено до 12 років позбавлення волі за державну зраду.