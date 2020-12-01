Верховный Суд отменил приговор экс-депутату из Крыма Ганышу

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Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
09:55 • 27351 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
08:59 • 46111 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
08:31 • 60107 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

Эксклюзив
Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
07:12 • 74193 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 109600 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 112556 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 125046 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 156046 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 202263 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Верховный Суд отменил приговор экс-депутату из Крыма Ганышу

Верховный Суд отменил приговор экс-депутату из Крыма Ганышу

Киев  •  УНН

 • 16410 просмотра

КИЕВ. 1 декабря. УНН. Верховный Суд отменил приговор бывшему депутату Верховной Рады АР Крым Василию Ганышу, который был приговорен к 12 годам заключения и вернул дело на повторное апелляционное рассмотрение. Об этом журналисту УНН сообщил его адвокат Андрей Руденко.

"Мы можем только подтвердить, что отменили приговор и повторно направили в апелляцию", - сказал адвокат.

Напомним, 26 мая Верховный Суд открыл кассационное производство по жалобе защиты бывшего депутата Верховной Рады АР Крым Василия Ганыша об обжаловании решения Киевского апелляционного суда.

Ранее Днепровский районный суд Киева приговорил к 12 годам лишения свободы за государственную измену бывшего депутата Верховной Рады АР Крым Василия Ганыша. Киевский апелляционный суд оставил в силе приговор, которым бывший депутат Верховной Рады АР Крым Василий Ганыш приговорен к 12 годам лишения свободы за государственную измену.

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