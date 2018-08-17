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Верховний Суд ще не призначив до розгляду позов НАБУ на рішення КДКП щодо Холодницького

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 серпня. УНН. У Верховному Суді підтвердили, що вчора від Національного антикорупційного бюро України надійшов позов до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів про визнання протиправним і скасування їхнього рішення щодо заступника Генерального прокурора – керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького. Про це йдеться у повідомленні прес-служби ВС у Facebook, передає УНН.

Верховний Суд ще не призначив до розгляду позов НАБУ на рішення КДКП щодо Холодницького

“16 серпня 2018 року до Верховного Суду надійшла позовна заява Національного антикорупційного бюро України до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів (третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача — Генеральна прокуратура України, третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача — заступник Генерального прокурора — керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ГПУ Холодницький Н.І.)”, — повідомили у прес-службі.

За їхньою інформацією, НАБУ просить визнати протиправним і скасувати рішення КДКП щодо Холодницького і “зобов’язати КДКП розглянути висновок про наявність дисциплінарного проступку в діях Холодницького Н.І. та відповідні матеріали дисциплінарного провадження”.

При цьому у Верховному Суді додали, що рішення про відкриття провадження у справі буде ухвалено протягом п’яти днів.

Як повідомляв УНН, НАБУ оскаржило рішення КДКП щодо Холодницького до Верховного Суду.

Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів вирішила оголосити керівнику Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назару Холодницькому догану за підсумками розгляду дисциплінарних скарг Генерального прокурора Юрія Луценка та директора НАБУ Артема Ситника про наявність дисциплінарного проступку в його діях.

Після цього рішення директор НАБУ Артем Ситник заявив, що оскаржуватиме таке рішення КДКП.

Нагадаємо, Генпрокурор Луценко та директор НАБУ Ситник звернулися до КДКП з дисциплінарними скаргами, в яких просили звільнити керівника САП Назара Холодницького.

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