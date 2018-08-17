Верховний Суд ще не призначив до розгляду позов НАБУ на рішення КДКП щодо Холодницького
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. У Верховному Суді підтвердили, що вчора від Національного антикорупційного бюро України надійшов позов до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів про визнання протиправним і скасування їхнього рішення щодо заступника Генерального прокурора – керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького. Про це йдеться у повідомленні прес-служби ВС у Facebook, передає УНН.
“16 серпня 2018 року до Верховного Суду надійшла позовна заява Національного антикорупційного бюро України до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів (третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача — Генеральна прокуратура України, третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача — заступник Генерального прокурора — керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ГПУ Холодницький Н.І.)”, — повідомили у прес-службі.
За їхньою інформацією, НАБУ просить визнати протиправним і скасувати рішення КДКП щодо Холодницького і “зобов’язати КДКП розглянути висновок про наявність дисциплінарного проступку в діях Холодницького Н.І. та відповідні матеріали дисциплінарного провадження”.
При цьому у Верховному Суді додали, що рішення про відкриття провадження у справі буде ухвалено протягом п’яти днів.
Як повідомляв УНН, НАБУ оскаржило рішення КДКП щодо Холодницького до Верховного Суду.
Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів вирішила оголосити керівнику Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назару Холодницькому догану за підсумками розгляду дисциплінарних скарг Генерального прокурора Юрія Луценка та директора НАБУ Артема Ситника про наявність дисциплінарного проступку в його діях.
Після цього рішення директор НАБУ Артем Ситник заявив, що оскаржуватиме таке рішення КДКП.
Нагадаємо, Генпрокурор Луценко та директор НАБУ Ситник звернулися до КДКП з дисциплінарними скаргами, в яких просили звільнити керівника САП Назара Холодницького.