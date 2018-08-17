Верховный Суд еще не назначил к рассмотрению иск НАБУ на решения КДКП по Холодницкому

"16 августа 2018 года в Верховный Суд поступило заявление Национального антикоррупционного бюро Украины к квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров (третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований на предмет спора, на стороне истца - Генеральная прокуратура Украины, третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований на предмет спора, на стороне ответчика - заместитель Генерального прокурора - руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры ГПУ Холодницкий Н.И.)", - сообщили в пресс-службе.

По их информации, НАБУ просит признать противоправным и отменить решение КДКП по Холодницкому и "обязать КДКП рассмотреть вывод о наличии дисциплинарного проступка в действиях Холодницкого Н.И. и соответствующие материалы дисциплинарного производства".

При этом в Верховном Суде добавили, что решение об открытии производства по делу будет принято в течение пяти дней.

Как сообщал УНН, НАБУ обжаловало решение КДКП по Холодницкому в Верховный Суд.

Квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров решила объявить руководителю Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назару Холодницкому выговор по итогам рассмотрения дисциплинарных жалоб Генерального прокурора Юрия Луценко и директора НАБУ Артема Сытника о наличии дисциплинарного проступка в действиях.

После этого решение директор НАБУ Артем Сытник заявил, что обжалует такое решение КДКП.

Напомним, Генпрокурор Луценко и директор НАБУ Сытник обратились к КДКП с дисциплинарными жалобами, в которых просили уволить руководителя САП Назара Холодницкого.