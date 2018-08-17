Верховный Суд еще не назначил к рассмотрению иск НАБУ на решения КДКП по Холодницкому

$41.190.15
45.550.30
ukru
НАПК до сих пор проверяет образ жизни помощника Гетманцева Евгения Сокура, который ранее был заместителем главы ГНС
Эксклюзив
10:30 • 22039 просмотра

НАПК до сих пор проверяет образ жизни помощника Гетманцева Евгения Сокура, который ранее был заместителем главы ГНС

Эксклюзив
08:51 • 60382 просмотра

Советы психолога: как поддержать психическое здоровье в условиях стресса

07:24 • 41471 просмотра

Трамп заявил, что США говорят с рф, и прокомментировал вражеские бомбардировки Украины

Эксклюзив
7 апреля, 06:18 • 86869 просмотра

Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля

6 апреля, 08:48 • 160973 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

6 апреля, 06:12 • 259715 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Эксклюзив
6 апреля, 05:00 • 196846 просмотра

Как защитить себя в сезон клещей – советы инфекциониста

5 апреля, 18:50 • 261238 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 08:12 • 285016 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

4 апреля, 18:51 • 223639 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+1°
6м/с
63%
Популярные новости

ФРГ: союзник Мерца уверен в скором завершении переговоров по коалиции в Бундестаге

7 апреля, 02:52 • 65540 просмотра

В Киеве спасатели продолжают ликвидировать последствия вражеского обстрела Оболони

7 апреля, 05:04 • 71590 просмотра

рф опасно перезапускать ЗАЭС, а Украине для этого понадобится до двух послевоенных лет - глава Энергоатома

07:56 • 64635 просмотра

ЕС обсудят совместный фонд для покупки оборонного оборудования, который сможет привлечь Украину - Reuters

08:11 • 60986 просмотра

Зеленский подписал "скандальный" закон о добросовестном приобретателе: что изменилось и что говорят критики

09:27 • 41093 просмотра
публикации

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

12:16 • 3360 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

10:58 • 31305 просмотра

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 336667 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 304208 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 388797 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Марко Рубио

Владимир Зеленский

Иван Федоров

Данило Гетманцев

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Великобритания

Япония

Реклама
УНН Lite

Рекордное достижение: крыса обнаружила более 100 мин в Камбодже

11:26 • 10843 просмотра

Полная Луна "встретится" с одной из самых ярких звезд космоса

10:00 • 17978 просмотра

Элтон Джон признался, что из-за потери зрения, "не может видеть, как его сыновья занимаются спортом"

6 апреля, 13:09 • 54971 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 18:50 • 261238 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 98650 просмотра
Актуальное

Беспилотный летательный аппарат

Truth Social

Financial Times

Старлинк

Туполев Ту-22М

Верховный Суд еще не назначил к рассмотрению иск НАБУ на решения КДКП по Холодницкому

Киев • УНН

 • 6818 просмотра

КИЕВ. 17 августа. УНН. В Верховном суде подтвердили, что вчера от Национального антикоррупционного бюро Украины поступил иск к квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров о признании противоправным и отмене их решения в отношении заместителя Генерального прокурора - руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ВС в Facebook, передает УНН.

Верховный Суд еще не назначил к рассмотрению иск НАБУ на решения КДКП по Холодницкому

"16 августа 2018 года в Верховный Суд поступило заявление Национального антикоррупционного бюро Украины к квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров (третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований на предмет спора, на стороне истца - Генеральная прокуратура Украины, третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований на предмет спора, на стороне ответчика - заместитель Генерального прокурора - руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры ГПУ Холодницкий Н.И.)", - сообщили в пресс-службе.

По их информации, НАБУ просит признать противоправным и отменить решение КДКП по Холодницкому и "обязать КДКП рассмотреть вывод о наличии дисциплинарного проступка в действиях Холодницкого Н.И. и соответствующие материалы дисциплинарного производства".

При этом в Верховном Суде добавили, что решение об открытии производства по делу будет принято в течение пяти дней.

Как сообщал УНН, НАБУ обжаловало решение КДКП по Холодницкому в Верховный Суд.

Квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров решила объявить руководителю Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назару Холодницкому выговор по итогам рассмотрения дисциплинарных жалоб Генерального прокурора Юрия Луценко и директора НАБУ Артема Сытника о наличии дисциплинарного проступка в действиях.

После этого решение директор НАБУ Артем Сытник заявил, что обжалует такое решение КДКП.

Напомним, Генпрокурор Луценко и директор НАБУ Сытник обратились к КДКП с дисциплинарными жалобами, в которых просили уволить руководителя САП Назара Холодницкого.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика
Brent
$63.94
Bitcoin
$76,671.20
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$35.60
Золото
$3,047.90
Ethereum
$1,485.66