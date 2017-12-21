Верховний суд окупованого Криму скасував вирок місцевому жителю за заклик повернути півострів РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 21 грудня. УНН. Верховний суд “Республіки Крим” скасував вирок Валерію Под’ячому, засудженому в 2011 році за заклики повернути АР Крим Росії. Про це повідомляє УНН з посиланням на РИА “Новости”.
Под’ячий був визнаним винним у посяганні на територіальну цілісність України і засуджений на три роки позбавлення волі умовно з випробувальним терміном протягом одного року рік.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Прокуратура: у розшук оголошені 75 екс-депутатів Верховної Ради Криму
Адвокат Под’ячого Олег Бондаренко заявив, що має намір оскаржити рішення суду, домагаючись реабілітації свого підзахисного.
Нагадаємо, депутата Севастопольської міськради судитимуть за держраду.