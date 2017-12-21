Верховный суд оккупированного Крыма отменил приговор местному жителю за призыв вернуть полуостров РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 21 декабря. УНН. Верховный суд “Республики Крым” отменил приговор Валерию подьячих, осужденному в 2011 году за призывы вернуть АР Крым России. Об этом сообщает УНН со ссылкой на РИА “Новости”.
Подъячий был признан виновным в посягательстве на территориальную целостность Украины и осужден на три года лишения свободы условно с испытательным сроком в течение одного года год.
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Адвокат Подъячего Олег Бондаренко заявил, что намерен обжаловать решение суда, добиваясь реабилитации своего подзащитного.
Напомним, депутат Севастопольского горсовета будут судить за госсовет.