Верховный суд оккупированного Крыма отменил приговор местному жителю за призыв вернуть полуостров РФ

Подъячий был признан виновным в посягательстве на территориальную целостность Украины и осужден на три года лишения свободы условно с испытательным сроком в течение одного года год.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Прокуратура: в розыск объявлены 75 экс-депутатов Верховного Совета Крыма

Адвокат Подъячего Олег Бондаренко заявил, что намерен обжаловать решение суда, добиваясь реабилитации своего подзащитного.

Напомним, депутат Севастопольского горсовета будут судить за госсовет.