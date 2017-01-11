“Верховний суд Криму” сьогодні розгляне апеляційні скарги фігурантів справи “Хізб ут-Тахрір”
Київ • УНН
КИЇВ. 11 січня. УНН. Сьогодні “Верховний суд Криму” розгляне апеляційні скарги обвинувачуваних ялтинців за нібито участь в релігійній терористичної організації “Хізб ут-Тахрір” Вадима Сірука та Емір-Усеїна Куку. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив адвокат Еміль Курбединов, передає УНН.
“Розгляд апеляційних скарг Сірука і Куку перенесли на 14:00 сьогодні. Суду не вдалося встановити відеозв'язок”, — йдеться у повідомленні.
Наразі фігуранти справи перебувають у в’язниці вже більш ніж півроку. Правозахисники вважають заарештованих ялтинців політичними в’язнями.
Нагадаємо, 11 і 12 лютого 2016 року російські силовики провели серію обшуків і затримань в будинках мусульман. Всього було затримано 14 людей, з них заарештовані четверо: Емір-Усеїн Куку, Енвер Бекіров, Муслім Алієв і Вадим Сірук. Слідчі ФСБ також звинуватили їх в участі в діяльності організації “Хізб ут-Тахрір”.
Як повідомляв УНН, Верховний суд Росії скасував вирок жителю Криму Руслану Зейтуллаєву, засудженому на сім років ув’язнення за нібито участь в релігійній терористичної організації “Хізб ут-Тахрір”.