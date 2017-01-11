"Верховный суд Крыма" сегодня рассмотрит апелляционные жалобы фигурантов дела "Хизб ут-Тахрир"
Киев • УНН
КИЕВ. 11 января. УНН. Сегодня "Верховный суд Крыма" рассмотрит апелляционные жалобы обвиняемых ялтинцев за якобы участие в религиозной террористической организации "Хизб ут-Тахрир" Вадима Сирука и Эмир-Усеина Куку. Об этом на своей странице в Facebook сообщил адвокат Эмиль Курбединов, передает УНН.
"Рассмотрение апелляционных жалоб Сирука и Куку перенесли на 14:00 сегодня. Суду не удалось установить видеосвязь", - говорится в сообщении.
Фигуранты дела находятся в тюрьме уже более полугода. Правозащитники считают арестованных ялтинцев политическими заключенными.
Напомним, 11 и 12 февраля 2016 года российские силовики провели серию обысков и задержаний в домах мусульман. Всего были задержаны 14 человек, из них арестованы четверо: Эмир-Усеин Куку, Энвер Бекиров, Муслим Алиев и Вадим Сирук. Следователи ФСБ также обвинили их в участии в деятельности организации "Хизб ут-Тахрир".
Как сообщал УНН, Верховный суд России отменил приговор жителю Крыма Руслану Зейтуллаеву, осужденному на семь лет заключения за якобы участие в религиозной террористической организации "Хизб ут-Тахрир".