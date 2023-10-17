Верховний суд Індії сказав "ні" одностатевим шлюбам в країні
Київ • УНН
КИЇВ. 17 жовтня. УНН. Верховний суд Індії виніс ухвалу, відповідно до якої не дозволив офіційно укладати в країні одностатеві шлюби, її озвучив головний суддя Дхананья Єшвант Чандрачуд. Про це повідомляє The Indian Express, пише УНН.
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Верховний суд одноголосним вердиктом відхилив петиції про одностатеві шлюби в Індії та відмовився змінити положення спеціального закону про шлюб. Справу вирішила конституційна колегія з п’яти суддів.
Усі п’ять суддів погодилися, що не існує фундаментального права для негетеросексуальних пар одружуватися, при цьому більшість вважає, що саме законодавча влада повинна вирішувати питання про одностатеві шлюби.
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"Цей суд не може видавати закони. Він може лише інтерпретувати їх та приводити в дію. Питання про зміну спеціального закону про шлюб має вирішуватися парламентом. Суд має бути обережним, щоб не вторгатися у сферу законодавства", - заявив суддя.
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