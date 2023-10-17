Верховный суд Индии сказал "нет" однополым бракам в стране

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Верховный суд единогласным вердиктом отклонил петиции об однополых браках в Индии и отказался изменить положения специального закона о браке. Дело решила конституционная коллегия из пяти судей.

Все пять судей согласились, что не существует фундаментального права для негетеросексуальных пар вступать в брак, при этом большинство считает, что именно законодательная власть должна решать вопрос об однополых браках.

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"Этот суд не может издавать законы. Он может лишь интерпретировать их и приводить в действие. Вопрос об изменении специального закона о браке должен решаться парламентом. Суд должен быть осторожным, чтобы не вторгаться в сферу законодательства", - заявил судья.

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