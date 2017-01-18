Верховний суд Британії збирається надати рішення щодо Brexit 24 січня
Київ • УНН
КИЇВ. 18 січня. УНН. Верховний суд Великої Британії повідомив, що наступного вівторка, 24 січня, оголосить своє рішення щодо того, чи може прем'єр-міністр Тереза Мей почати процес виходу країни з Європейського Союзу (Brexit) без згоди парламенту, передає УНН з посиланням на Reuters.
Т.Мей сказала, що вона запустить статтю 50 Лісабонського договору, формальний засіб виходу з блоку, до кінця березня, і що уряд міг би діяти без схвалення законодавців.
Проте, Високий суд Лондона в листопаді минулого року вирішив, що було б незаконним, якби уряд Т.Мей запустив статтю 50 самому, використовуючи повноваження виконавчої влади, відомі як "королівська прерогатива".
Уряд оскаржив цю постанову до Верховного суду, вищого судового органу Великої Британії, який провів чотири дні слухань минулого місяця.