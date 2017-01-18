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Верховный суд Великобритании собирается предоставить решение по Brexit 24 января

Верховный суд Великобритании собирается предоставить решение по Brexit 24 января

Киев • УНН

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КИЕВ. 18 января. УНН. Верховный суд Великобритании сообщил, что в следующий вторник, 24 января, объявит свое решение о том, может ли премьер-министр Тереза Мэй начать процесс выхода страны из Европейского Союза (Brexit) без согласия парламента, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Т.Мэй сказала, что она запустит статью 50 Лиссабонского договора, формальный способ выхода из блока, до конца марта, и что правительство могло бы действовать без одобрения законодателей.

Однако, Высокий суд Лондона в ноябре прошлого года решил, что было бы незаконным, если бы правительство Т.Мэй запустило статью 50, используя полномочия исполнительной власти, известные как "королевская прерогатива".

Правительство обжаловало это постановление в Верховном суде, высшем судебном органе Великобритании, который провел четыре дня слушаний в прошлом месяце.

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