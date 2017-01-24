Верховний суд Британії заборонив уряду запускати Brexit

Суд, таким чином, підтримав листопадове рішення Високого суду Лондона.

Крім того, суд ухвалив, що для виходу з ЄС владі Британії потрібно провести консультації з представниками Шотландії, Уельсу та Північної Ірландії.

Йдеться про приведення в дію статті 50 Лісабонського договору, в якій йдеться про вихід країни з ЄС.

На слуханнях у Верховному суді не розглядалося питання, виходити Британії з ЄС чи ні. Всі сторони згодні, що це питання було вирішене на референдумі 23 червня 2016 року, коли майже 52% тих, хто прийшов на дільниці громадян проголосували за вихід.

Уряд Терези Мей наполягав, що міністри можуть ініціювати переговори про Brexit відповідно до королівської прерогативи - повноваженнями укладати і розривати угоди. Юристи уряду також стверджують, що парламент прийняв законодавство про референдум, усвідомлюючи, до чого це може привести, - і не зажадав для себе остаточного слова.

Вперше з моменту створення Верховного суду питання Brexit розглядали всі 11 суддів.

Раніше преса повідомляла, що уряд на випадок програшу готував проект закону, яким парламент дасть кабінету Мей повноваження почати процедуру виходу. Цей закон, за задумом міністрів, можна буде швидко провести через палату громад і палату лордів, щоб не зривати запланований графік Brexit.

Прем'єр-міністр Тереза ​​Мей раніше оголосила, що має намір офіційно повідомити Євросоюзу про вихід Британії - і тим самим почати процедуру за статтею 50 - до кінця березня 2017 року. Переговори з ЄС повинні зайняти приблизно два роки.