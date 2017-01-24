Верховный суд Великобритании запретил правительству запускать Brexit

Суд, таким образом, поддержал ноябрьское решение Высокого суда Лондона.

Кроме того, суд постановил, что для выхода из ЕС властям Британии нужно провести консультации с представителями Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии.

Речь идет о приведении в действие статьи 50 Лиссабонского договора, в которой говорится о выходе страны из ЕС.

На слушаниях в Верховном суде не рассматривался вопрос, выходить Британии из ЕС или нет. Все стороны согласны, что этот вопрос был решен на референдуме 23 июня 2016 года, когда почти 52% тех, кто пришел на участки проголосовали за выход.

Правительство Терезы Мэй настаивало, что министры могут инициировать переговоры о Brexit в соответствии с королевской прерогативой - полномочиями заключать и расторгать соглашения. Юристы правительства также утверждают, что парламент принял законодательство о референдуме, осознавая, к чему это может привести - и не потребовал для себя окончательного слова.

Впервые с момента создания Верховного суда вопрос Brexit рассматривали все 11 судей.

Ранее пресса сообщала, что правительство в случае проигрыша готовило проект закона, которым парламент даст кабинету Т.Мэй полномочия начать процедуру выхода. Этот закон, по замыслу министров, можно будет быстро провести через палату общин и палату лордов, чтобы не срывать запланированный график Brexit.

Премьер-министр Тереза ​​Мэй ранее объявила, что намерена официально сообщить Евросоюзу о выходе Британии - и тем самым начать процедуру по статье 50 - до конца марта 2017 года. Переговоры с ЕС должны занять около двух лет.