Верховный суд Великобритании запретил правительству запускать Brexit
Киев • УНН
КИЕВ. 24 января. УНН. Верховный суд Великобритании обязал правительство получить одобрение парламента для начала переговоров о выходе страны из ЕС. Такое решение суд принял во вторник, передает УНН со ссылкой на ВВС.
Суд, таким образом, поддержал ноябрьское решение Высокого суда Лондона.
Кроме того, суд постановил, что для выхода из ЕС властям Британии нужно провести консультации с представителями Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии.
Речь идет о приведении в действие статьи 50 Лиссабонского договора, в которой говорится о выходе страны из ЕС.
На слушаниях в Верховном суде не рассматривался вопрос, выходить Британии из ЕС или нет. Все стороны согласны, что этот вопрос был решен на референдуме 23 июня 2016 года, когда почти 52% тех, кто пришел на участки проголосовали за выход.
Правительство Терезы Мэй настаивало, что министры могут инициировать переговоры о Brexit в соответствии с королевской прерогативой - полномочиями заключать и расторгать соглашения. Юристы правительства также утверждают, что парламент принял законодательство о референдуме, осознавая, к чему это может привести - и не потребовал для себя окончательного слова.
Впервые с момента создания Верховного суда вопрос Brexit рассматривали все 11 судей.
Ранее пресса сообщала, что правительство в случае проигрыша готовило проект закона, которым парламент даст кабинету Т.Мэй полномочия начать процедуру выхода. Этот закон, по замыслу министров, можно будет быстро провести через палату общин и палату лордов, чтобы не срывать запланированный график Brexit.
Премьер-министр Тереза Мэй ранее объявила, что намерена официально сообщить Евросоюзу о выходе Британии - и тем самым начать процедуру по статье 50 - до конца марта 2017 года. Переговоры с ЕС должны занять около двух лет.