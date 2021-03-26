Верховна Рада взялась за бездіяльність Держпродспоживслужби: перевірять всі регіони

Розпочнуть депутати з Південного міжрегіонального управління Держпродспоживслужби у Миколаївський, Херсоньській, Одеській областях. У планах — перевірити всі регіони.

Цитата

“Ми будемо перевіряти всі регіональні управління, тому що, на наш погляд, Держпродспоживслужба (ДПСС) не завжди контролює якість продуктів на 100%: як на полицях магазинів, так і на виробництвах. А потім надходить багато скарг від споживачів, бо люди хочуть знати, що вони їдять.

Ми будемо перевіряти ефективність діяльності ДПСС, спонукати їх до здійснення контролю, бо багато незрозумілих продуктів в обігу, особливо молочних. Ви знаєте, що було, наприклад, виявлено масло, в якому взагалі не було молочних жирів”, — пояснив політик.

Деталі

Перевірки регіональних управлінь ДПСС будуть здійснюватися почергово, додав Соломчук.

Контекст

Питання якості харчування українців підняли й екологи після того, як в зоні херсонського заповідника “Асканія-Нова” массово загинули “червонокнижні” журавлі через отруєне зерно для гризунів. Після ряду неефективних заходів протягом трьох місяців Держпродспоживслужба врешті вирішила тимчасово заборонити використовувати препарат для боротьби з гризунами. Після інциденту експерти заговорили про некомпетентність голови служби Владислави Магалецької, яка отримала свою посаду без конкурсу.

“Що можна сказати про керівника, якщо мало її (Владиславу Магалецьку- ред.) хто в очі бачив? Не знаю, що це за керівник, тому що вона взагалі не з цієї системи. Як вона може проблему вирішувати, якщо таблицю Менделєєва не знає. Призначить своїх, бардак потім нікому розгрібати, а вони постами в фейсбук відмахуються від проблеми”, — зазначив в коментарі УНН директор Київського еколого-культурного центру Володимир Борейко.