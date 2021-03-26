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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
21:00 • 51424 просмотра

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Верховная Рада взялась за бездействие Госпродпотребслужбы: проверят все регионы

Верховная Рада взялась за бездействие Госпродпотребслужбы: проверят все регионы

Киев  •  УНН

 • 29858 просмотра

КИЕВ. 26 марта. УНН. Комитет Верховной Рады по вопросам аграрной и земельной политики решил создать рабочую группу для проверки эффективности работы Госпродпотребслужбы. Об этом УНН сообщил народный депутат, член Комитета Дмитрий Соломчук.

Начнут депутаты из Южного межрегионального управления Госпродпотребслужбы в Николаевский, Херсоньський, Одесской областях. В планах - проверить все регионы.

Цитата

"Мы будем проверять все региональные управления, потому что, на наш взгляд, Госпродпотребслужба (ГППС) не всегда контролирует качество продуктов на 100%: как на полках магазинов, так и на производствах. А затем поступает много жалоб от потребителей, потому что люди хотят знать, что они едят.

Мы будем проверять эффективность деятельности ГППС, чтобы побудить их к осуществлению контроля, потому что много непонятных продуктов в обращении, особенно молочных. Вы знаете, что было, например, обнаружено масло, в котором вообще не было молочных жиров", - пояснил политик.

Детали

Проверки региональных управлений ГППС будут осуществляться поочередно, добавил Соломчук.

Контекст

Вопрос качества питания украинцев подняли и экологи после того, как в зоне херсонского заповедника "Аскания-Нова" массово погибли "краснокнижные" журавли из-за отравленного зерна для грызунов. После ряда неэффективных мероприятий в течение трех месяцев Госпродпотребслужба все же решила временно запретить использовать препарат для борьбы с грызунами. После инцидента эксперты заговорили о некомпетентности главы службы Владиславы Магалецкой, которая получила свою должность без конкурса.

"Что можно сказать о руководителе, если мало ее (Владиславу Магалецкую - ред.) кто в глаза видел? Не знаю, что это за руководитель, потому что она вообще не из этой системы. Как она может проблему решать, если таблицу Менделеева не знает. Назначит своих, бардак потом некому разгребать, а они постами в фейсбук отмахиваются от проблемы", - отметил в комментарии УНН директор Киевского эколого-культурного центра Владимир Борейко.

Украинские Национальные Новости

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