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Еколог підняла питання якості харчування українців після отруєних "червонокнижних" птахів в херсонському заповіднику

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 березня. УНН. Всупереч деклараціям Україна вкрай неохоче слідує європейським тенденціям щодо скорочення обороту хімікатів, особливо в сільському господарстві. Про це в коментарі УНН заявила еколог Ольга Мелень-Забрамна, коментуючи масове знищення “червонокнижних” птахів в заповіднику “Асканія-Нова” отруєним зерном.

“Мене дуже хвилює тема пестицидів. На жаль, Україна не слідує європейським тенденціям щодо скорочення їхнього обороту. Те, що в Європі заборонено, в Україні чомусь дозволено. Мало того, що дозволено, у нас ще й контролю за пестицидами немає”, — каже вона.

Місяць тому в річці Дніпро були виявлені пестициди, які вже давно заборонені в Україні, продовжила еколог.

“Це все впливає на якість продуктів. Ті виробники, які постачають свою продукцію в Європу, ймовірно, дотримуються європейських правил, а ті що працюють на український ринок — у них взагалі ніяких обмежень немає. І ми дійсно не знаємо, що ми їмо, ніхто не контролює питання продуктової безпеки і сьогодні це дуже актуальне питання. Це все має контролювати Держспоживслужба, але цього не відбувається в належній мірі. Перевіряються, швидше за все, тільки ті продукти, які йдуть на експорт, а на внутрішній ринок — аналізи ніхто не робить”, — підкреслила Мелень-Забрамна.

Доповнення

Після інциденту в херсонському заповіднику в державному “Науковому центрі превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л. І. Медведя Міністерства охорони здоров’я України” підняли питання достовірності результатів лабораторних досліджень сільгосппродукції в Держспоживслужбі.

Що було відомо раніше

З січня цього року в буферній зоні херсонського заповіднику “Асканія-Новва” неодноразово фіксувалися випадки масового знищення “червонокнижних” журавлів. У Держспоживслужбі повідомили, що птахи отруїлися зерном, яким на сусідніх із заповідником полях труїли гризунів. Після ряду неефективних заходів протягом трьох місяців Держспоживслужба в кінці-кінців вирішила тимчасово заборонити використовувати препарат для боротьби з гризунами. Після інциденту екологи підняли питання некомпетентності голови служби Владислави Магалецької, яка отримала свою посаду без конкурсу.

“Що можна сказати про керівника, якщо мало її (Владиславу Магалецьку- ред.) хто в очі бачив? Не знаю, що це за керівник, тому що вона взагалі не з цієї системи. Як вона може проблему вирішувати, якщо таблицю Менделєєва не знає. Призначить своїх, бардак потім нікому розгрібати, а вони постами в фейсбук відмахуються від проблеми”, — зазначив в коментарі УНН директор Київського еколого-культурного центру Володимир Борейко.

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